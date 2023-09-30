3 مشاريع مؤثّرة تفوز بجائزة أورنج المحلية لمشاريع التنمية المجتمعية

وطنا اليوم-أعلنت أورنج الأردن عن أسماء الفائزين الثلاثة بالمراكز الأولى في النسخة المحلية السابعة من جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية (OSVP 2023) التي تسعى لتكريم المشاريع المبتكرة التي توفّر حلولاً مجتمعية فعّالة في مختلف المجالات مثل الصحة والزراعة والتعليم والطاقة والتجارة والصناعة وغيرها، مع التركيز على الأثر البيئي والمجتمعي المستدام.

وخلال حفل الإعلان، تمّ عرض المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية من أصل 97 مشروعاً متقدّماً والتي قامت بتقييمها لجنة التحكيم المؤلفة من الخبراء في المجال الريادي والتقني، حيث فاز مهند السوقي عن شركة Talent Space بجائزة المركز الأول وقيمتها 5 آلاف دينار وتوفيق قفاف عن شركة Jusoor Labs بجائزة المركز الثاني وقيمتها 3 آلاف دينار وهبة أسعد عن شركة Smart WTI بالمركز الثالث وقيمتها ألفا دينار أردني.

وبفوزها في النسخة المحلية من الجائزة، تأهلت المشاريع الفائزة للمشاركة في النسخة الدولية التي تبلغ قيمة الجائزة الأولى ضمنها 25 ألف يورو، والثانية 15 ألف يورو، والثالثة 10 آلاف يورو، بالإضافة إلى جائزة المشاريع التي تم تأسيسها من قبل سيدات بقيمة 20 ألف يورو.

وأكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، أهمية هذه الجائزة في دعم المشاريع التي تسهم في تقديم حلول لتحديات البيئة والمجتمع وخاصة التغير المناخي، معبّراً عن فخره بشركة iROLE الأردنية الناشئة التي فازت بجائزة المشاريع النسائية بقيمة 20 ألف يورو ضمن منافسات النسخة الدولية من الجائزة العام الماضي.

وهنّأت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، المشاريع الفائزة بالنسخة السابعة التي تجسّد التزام أورنج بدعم ثقافة الابتكار، وتمنّت لهم التوفيق في النسخة الدولية، لافتةً إلى أهمية جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية التي تدعم النماذج الأولية والشركات في مرحلة النمو ذات الأثر البيئي أو المجتمعي لتمنحها فرصة جذب المستثمرين وتحقيق تأثير فاعل بابتكاراتهم.

وشكرت الدبابنة كافة المشاركين على اتخاذهم المبادرة لتسخير التكنولوجيا في ابتكارات تحسّن من جودة الحياة وتسهم في التنمية، كما وجّهت شكرها إلى جميع أعضاء لجنة التحكيم على جهودهم في دعم منظومة الريادة، وذلك ضمن مسؤولية أورنج الاجتماعية التي تعدّ الريادة محوراً أساسياً ومحرّكاً للنمو.

وشجّعت أورنج الأردن الشركات السبعة المتأهلة على مواصلة طريقها الريادي والمشاركة في نسخة العام المقبل من الجائزة، حيث وصل إلى المرحلة النهائية هذا العام كل من ريم السميرات عن شركة Womotive، جاسر الحراسيس عن روبوتنا، زياد أبو عياش عن Sannula، بيان العبداللات عن Adadk، فيصل العرموطي عن DoorBox، يزن تادرس عن Math Mania، مجدي القضاة عن O2 Dive Experience.

تشمل لجنة التحكيم للنسخة المحلية كلاً من المهندس نضال البيطار، المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج)، فداء الطاهر، الشريك الإداري في صندوق أمام الاستثماري، ديما بيبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز، غدير خفش، المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية، سمر دودين، المدير الإقليمي ومدير البرامج في رواد التنمية– الأردن، د. يزن الزين، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة الأردنية، والمهندسة رنا الدبابنة، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة لدى أورنج الأردن.

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نبذة عن Orangeالأردن

تعدّ Orangeالأردن المزوّد الرقمي الرائد المسؤول في المملكة وإحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange العالمية، إذ تتميز بأفضل الشبكات والحلول الرقمية المبتكرة بما فيها خدمات الاتصال الثابت، الخلوي، الإنترنت، البيانات وحلول الحياة الذكية، من خلال فريق يضم أكثر من 1300 موظف يعملون بتميز لتلبية تطلعات واحتياجات المستخدمين في مختلف أنحاء الأردن.

تقدم Orange الأردن مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات ليس للأفراد فحسب، الذين يصل عددهم إلى ما يقارب 3.7 مليون زبون، إذ توفر أيضاً حلولاً متعددة ومصممة تناسب متطلبات القطاع المؤسسي والشركات من خلال علامتها التجارية (Orange Business Services – OBS).

تعتز Orange الأردن بقيمها السبعة الرئيسية وهي: الشفافية، المرونة، التركيز على النتائج، التركيز على الزبائن، التعاون، الاهتمام والتميز.

من خلال استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية المستوحاة من الرؤيا المستنيرة للخطة الاستراتيجية لمجموعة أورنج العالمية “قيادة المستقبل”، تواصل أورنج الأردن إحداث تأثير مستدام في مختلف أنحاء المملكة عبر تنفيذ عدة برامج رقمية وريادية مجانية لتمكين المزيد من الأردنيين وتعزيز الشمول الرقمي بما يسهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وذلك بالتركيز على أربعة محاور رئيسية: التعليم الرقمي، الشمول الرقمي، الريادة والبيئة.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo

نبذة عن Orange

تعتبرOrange أحد مشغلي الاتصالات الرائدين في العالم بحجم مبيعات يصل الى 43.5 مليار يورو في 2022 وبعدد موظفين يصل الى 136,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 31 آذار/مارس 2023، بما فيهم 74,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 288 مليون زبون حتى 31 آذار/مارس 2023، بما فيها 243 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و24 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. تتواجد الشركة في 26 بلداً حول العالم، وهي المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجارية Business Services Orange لخدمات الأعمال. وأطلقت المجموعة في شباط /فبراير2023 خطتها الاستراتيجية “قيادة المستقبل” المنبثقة عن التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والهادفة لإعادة هيكلة نموذج أعمال Orange كمشغّل للخدمات. حيث، ستسرع الشركة نمو أهم منتجاتها، وتركز على مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في خلق نموذجها الخاص بالابتكار، وستعزز مكانتها كصاحب عمل مسؤول يقدم ظروف عمل جاذبة ومتكيفة مع المهن المستحدثة.

Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORAومدرجة كذلك في بورصة نيويورك تحت الرمز ORAN.

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