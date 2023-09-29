الاحتفال بيوم السياحة العالمي بعجلون

وطنا اليوم:احتُفل، اليوم الجمعة، في ساحة قلعة عجلون، بيوم السياحة العالمي الذي جاء هذا العام تحت شعار “السياحة والاستثمار الأخضر”.

وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف الذي رعى فعاليات الاحتفال، إنه يتم العمل ضمن توجهات جلالة الملك لتحقيق الإنجازات وتذليل العقبات أمام المشاريع السياحية لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والمساهمة في توفير فرص العمل، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود من قبل الجهات المعنية كافة، لتبني الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تسهم بالحفاظ على البيئة والميزات التي تمتاز بها المحافظة.

وبين أهمية هذا اليوم، من أجل تسليط الضوء على ضرورة تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة في ظل النهضة التي تشهدها المحافظة والإقبال المتزايد من قبل الزوار والسياح محليا وخارجيا، وخصوصا على مشروع التلفريك والقلعة.

ولفت النظر إلى ضرورة التركيز على قضايا أساسية تتمحور حول صناعة السياحة المعاصرة في الوقت الحالي، وتجسّد ذلك من خلال الشعار الذي ركّز على الاستثمار الأخضر المستدام، والتغيرات المناخية، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي.

واستعرض مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، خطة الوزارة للنهوض بالقطاع السياحي في المحافظة وتعزيز السياحة وتنفيذ المشاريع والارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار ومرتادي المواقع السياحية، مشيرا إلى أن يوم السياحة العالمي يعدّ فرصة للتأكيد على بناء قطاع سياحي يخدم الإنسان؛ مما يستدعي بذل الجهود لتسخير كامل الإمكانيات للسياحة المستدامة.

وعلى هامش الاحتفال، الذي حضره عدد من مدراء المديريات في عجلون، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية ورؤساء الجمعيات السياحية، افتتح المحافظ الشريف معرض المنتوجات الشعبية والسياحية، كما اشتمل الاحتفال على دبكات ووصلات فلكلورية