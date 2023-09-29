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احتفالات في المفرق في ذكرى المولد النبوي

29 سبتمبر 2023
احتفالات في المفرق في ذكرى المولد النبوي

وطنا اليوم:احتفل عدد من ابناء منشية بني حسن بمحافظة المفرق بذكرى مولد النبوي الشريف، واشتمل الحفل على قراءة القران الكريم والاناشيد الدينية، إضافة لإقامة حلقة ذكر بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام.
وشارك الأردن العالمين العربي والإسلامي، الأربعاء الماضي، الاحتفال بذكرى مولد سيد الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذكرى التي شكلت نقلة نوعية في نهج الأمة العربية فنقلتها من أمة متعصبة لعادات الجاهلية إلى أمة متسامحة ومتعايشة مع الآخر.
وزفت أرض مكة في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي، خبرا طار في قبائل العرب كما لم تعرف بطحاؤها قبله أو بعده خبرا، فقلب موازين القوى داخل الجزيرة الغارقة آنذاك في الاحتراب القبلي، وكان انبلاج يؤذن بتغير دراماتيكي عصف بالعالم ودفع بالعرب إلى سدة قيادته.
والمولد النبوي هو يوم ولادة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تحتفل عدد كبير من الدول الإسلامية بهذا اليوم، وتقام المدائح النبوية والاحتفالات الإيمانية في المساجد احتفالا بمولد النبي


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