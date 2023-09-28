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قطع الكهرباء عن مناطق في القويرة الاثنين المقبل

28 سبتمبر 2023
قطع الكهرباء عن مناطق في القويرة الاثنين المقبل

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء، الخميس، نيتها قطع الكهرباء عن مناطق في القويرة بمحافظة العقبة، الاثنين المقبل.
وقالت الشركة في إعلانها، إنها ستقطع التيار الكهربائي عن المشتركين في منطقة اتحاد الكراجات وقرية المزفر وقرية الخالدي في منطقة القويرة.
وأوضحت أن القطع سيكون الاثنين المقبل من الساعة الثامنة صباحا وإلى الرابعة عصرا، لغايات إجراء أعمال صيانة في المحظة الرئيسية


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