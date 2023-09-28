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أميركا تعلن رسمياً إعفاء الإسرائيليين من التأشيرات

28 سبتمبر 2023
أميركا تعلن رسمياً إعفاء الإسرائيليين من التأشيرات

وطنا اليوم:أعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء، أنها ستسمح للإسرائيليين بالدخول بدون تأشيرات إلى الأراضي الأميركية، في قرار كانت تنتظره إسرائيل منذ فترة طويلة لكنه واجه انتقادات من برلمانيين ديموقراطيين ومنظمات مؤيدة للفلسطينيين.
وبحسب واشنطن تايمز، سيتمكن الإسرائيليون بنهاية تشرين الثاني المقبل، من السفر إلى الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول لرحلات تستمر 90 يوما على الأقل.
ويأتي القرار بعد اتفاق مبادلة بشأن الإعفاء من التأشيرات أبرم بين الولايات المتحدة وإسرائيل في تموز الماضي، وكان قيد الاختبار لعدة أشهر.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، “أن الإعفاء من التأشيرات يشكل خطوة هامة إلى الأمام في شراكتنا الاستراتيجية مع إسرائيل والتي ستزيد من تعزيز المشاركة بين الناس والتعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني”.
وبحسب بلينكن فإن الجهود ستزيد من حرية الحركة للمواطنين الأميركيين المقيمين أو الذين يزورون الأراضي الفلسطينية


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