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وزير إسرائيلي في السعودية في أول زيارة علنية للمملكة

26 سبتمبر 2023
وزير إسرائيلي في السعودية في أول زيارة علنية للمملكة

وطنا اليوم:وصل وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس، إلى السعودية، الثلاثاء، في أول زيارة علنية إلى المملكة يقوم بها مسؤول على هذا المستوى.
وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية في بيان، إن “كاتس هو أول وزير إسرائيلي يترأس وفدا رسميا إلى السعودية”، مشيرة إلى أنه سيشارك في حدث لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في الرياض.
وتستضيف العاصمة السعودية للمرة الأولى، يومي 27 – 28 أيلول الحالي يوم السياحة العالمي بمشاركة أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين من 120 دولة حول العالم
وستستمر زيارة كاتس ليومين، سيشارك خلالها في مداولات، ويعقد لقاءات مع نظرائه من دول أخرى وخاصة من الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر السياحة.
وقال كاتس قبيل مغادرته إسرائيل إن “السياحة هي جسر بين الشعوب. ويوجد للشركاء في مواضيع السياحة قدرة على تقريب القلوب وازدهار اقتصادي. وسأعمل من أجل إنشاء تعاون لدفع السياحة وعلاقات إسرائيل الخارجية”.


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