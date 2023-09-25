بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

عندما التقى محمد علي كلاي صدام حسين

25 سبتمبر 2023
عندما التقى محمد علي كلاي صدام حسين

 

 

وطنا اليوم –  ثار ظهور فيديو لأسطورة الملاكمة العالمي محمد علي كلاي يعود للعام 1990 عندما زار العراق لإقناع الرئيس الأسبق صدام حسين، بإطلاق سراح رهائن أمريكيين، تفاعلا على وسائل التواصل. وقال موقع “إسينشيلي سبورتس” الأمريكي إن محمد علي كلاي، أحد أعظم الملاكمين الذين دخلوا الحلبة على الإطلاق إن إنجازات محمد علي كلاي لا تقتصر على الملاكمة فقط بل كانت له إنجازات أخرى خارج حلبة الملاكمة جعلت الناس يحترمونه كثيرا.

وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى قيام محمد علي كلاي بزيارة إلى بيروت في العام 1985 في محاولة لإطلاق سراح العديد من الرهائن الأمريكيين، لكنه لم ينجح في ذلك، مضيفا أن ذلك لم يمنعه في العام 1990 من الذهاب إلى العراق بعد غزو الكويت واحتجاز آلاف الأجانب كرهائن.

وأشار التقرير إلى أن محمد علي كلاي وبينما كان ينتظر موعدا ليستقبله الرئيس العراقي الراحل، قام بزيارات إلى المدارس والمساجد، وظل ينتظر هناك إلى أن نفد دواء “باركنسون” منه مما تسبب في تدهور سريع في حالته الصحية.

وأفاد التقرير بأن محمد علي كلاي ظل صامدا والتقى بالرئيس صدام، حيث أكد أسطورة الملاكمة لصدام حسين أنه سينقل وصفا صادقا عن العراق عندما يعود إلى الولايات المتحدة.

وفي المقابل، قال صدام “لن أسمح لمحمد علي بالعودة إلى الولايات المتحدة دون أن يرافقه عدد من المواطنين الأمريكيين”، وهكذا عاد كلاي إلى واشنطن وجميع الرهائن بحالة سليمة.

وذكر التقرير الأمريكي أن مع ظهور مقطع الفيديو من اللقاء بين محمد علي كلاي وصدام حسين، لم يكن بوسع المعجبين إلا أن يشعروا بالرهبة من عظمة شخصية محمد علي كلاي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:51

مشوقة يطالب بتوضيح رسمي حول مطعوم “MR” لطلبة المدارس

09:43

الصحة : تطعيم 98% من الفئة المستهدفة خلال المرحلة الأولى

09:37

الدعجة يُعلق :لست مع ما طرحه الدكتور ليث نصراوين

09:30

الأعلى للسكان: 200 ألف مولود في الأردن سنويا

09:29

جهود مقدرة ….. وإدارة السير توجه رسالة نصية للسائقين

09:26

الوزراء الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك اليوم

09:19

الساكت: الشراكة بين القطاعين تلعب دورًا مهمًا في تطوير الأردن

09:14

مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء جنوبي نابلس

08:57

خبير دستوري يجيب على سؤال وطنا اليوم حول توزير النواب

06:51

مصدر : من المرجح اعلان #نتائج_القبول_الموحد الخميس

06:45

على لسان أياد علاوي تفاصيل تذكر لاول مرة عن صدام حسين

06:36

أصوات أردنية تحذّر من “ساعة انفجار” على الحدود مع سورية

وفيات
زوجة السيد عصام بدير في ذمة اللهوفيات الاثنين 25-9-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-12-26 13:13:00Z | | وفيات الأحد 24-9-2023شقيق أ.د. ساري حمدان (رئيس جامعة عمان الاهلية)… في ذمة الله