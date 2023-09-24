طرح عطاء لدراسة إقامة قصر مؤتمرات بوادي موسى

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، إن السلطة طرحت عطاء لإعداد دراسة الأثر الاجتماعي والبيئي والجدوى الاقتصادية لإقامة قصر للمؤتمرات في مدينة وادي موسى مركز لواء البترا.

وأكد الفرجات أهمية هذا المشروع في جلب سياحة المؤتمرات إلى المدينة التي باتت تشكل مركزاً سياحياً مهما في ظل تزايد أعداد الزوار القادمين لها من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أنها تحظى باهتمام متزايد من قبل منظمي المؤتمرات والفعاليات المختلفة في السنوات الأخيرة.

وقال الفرجات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن إقامة قصر للمؤتمرات في البترا، سيسهم باستدامة حركة السياحة، وتنويع المنتج السياحي في المدينة، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، وعكس المردود الساحي على أبناء المجتمعات المحلية.

وأضاف، إن المشروع سيسهم في إثراء تجربة المشاركين بالمؤتمرات، سيما وأن المدينة تحتوي أيضاً على مواقع أثرية وسياحية وجمالية متنوعة، تعكس الهوية الثقافية والحضرية للمملكة.

وأوضح أن المشروع جزء من سلسلة مشروعات ورؤى استثمارية تسعى السلطة لتنفيذها، من ضمنها مشروع القرية السياحية البيئية، والعبارة الهوائية ومركز المغامرة والتحدي ومشروع الواقع الافتراضي وغيرها.

وأشار الفرجات إلى أن السلطة انتهت من إقامة وتشغيل العديد من المشروعات والفرص الاستثمارية الأخرى، كوسط وادي موسى والقرية الثقافية وقرية الحي التراثية، إلى جانب مشروع المنطاد الثابت الذي يقوم عليه القطاع الخاص، ما أسهم برفع أعداد زوار المدينة، وإثراء تجربة زيارتهم إلى البترا.