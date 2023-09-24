افتتاح مسار جوي جديد بين عمّان ومدينة دوسلدورف الألمانية

وطنا اليوم:أعلن مطار الملكة علياء الدولي افتتاح الخطوط الجوية الملكية الأردنية مسارًا جديدًا مباشرًا بين العاصمة الأردنية عمّان ومدينة دوسلدورف الألمانية، والذي سيُسيّر بمعدّل رحلتيْن أسبوعيًا يوميْ السبت والأربعاء على متن طائراتها.

وتُجسّد هذه الإضافة لشبكة الوُجهات المتسّعة للمطار، وفق بيان الأحد، التزام شركاء مطار الملكة علياء الدولي بتزويد المسافرين بمسارات جوية مباشرة ويسيرة إلى المدن الشهيرة إقليميًا وعالميًا؛ بغرض رفد الأردن بمزيد من السياح والعمل على حدٍ سواء.

واستُقبِلت الرحلة الأولى أمس السبت بتحية أقواس الماء التقليدية، بحضور ممثلين عن “مجموعة المطار الدولي”، والملكية الأردنية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا كلود، “يسرّنا استقبال هذه الرحلة الأولى من مدينة دوسلدورف الألمانية الحيوية تأكيدًا على الجهود المتفانية لجميع شركاء مطار الملكة علياء الدولي والمتمثلة بتوسيع شبكتنا للوُجهات وربط المسافرين بالمدن الرئيسية حول العالم، مع تعزيز تجربة مرحِّبة يشعر بها المسافرون كأنّهم في بيوتهم أثناء رحلاتهم عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم”.

رئيس القطاع التجاري للملكية الأردنية كريم مخلوف قال: “إنه لمن دواعي سروري أن نعلن عن افتتاح خطنا الجديد إلى دوسلدورف في ألمانيا، والذي سيسهل على السياح القادمين من ألمانيا اكتشاف عجائب الأردن المذهلة أكثر من أي وقت مضى، وان المساعدة في تعزيز السياحة في المملكة ودفعها هي محور التركيز الرئيسي لاستراتيجية شركتنا الجديدة مع تركيزنا على مواصلة تطوير محطة عمان باعتبارها البوابة الرئيسية لبلاد الشام وذلك من خلال توفير ترابط أوسع بشبكتنا العالمية. ويعد هذا الخط الجديد خطوة أخرى تتماشى مع خطة النمو الخمسية الطموحة للملكية الأردنية، والتي تتضمن زيادة عدد أسطول طائراتنا الحالي من 24 طائرة إلى أكثر من 40 طائرة وذلك خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة