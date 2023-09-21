بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

إنهاء مباراة الحسين وشباب العقبة قبل انطلاقها

منذ 24 ثانية
إنهاء مباراة الحسين وشباب العقبة قبل انطلاقها

وطنا اليوم:أنهى حكم مباراة الحسين إربد وشباب العقبة مراد الزواهرة، في الجولة السادسة من دوري المحترفين الأردني قبل ضربة البداية.
وامتنع الفريقات عن المشاركة في المباراة، تطبيقًا لقرار أندية دوري المحترفين بعدم المشاركة حتى يطبق الاتحاد مطلبهم بدعم كل نادي مشارك بـ200 ألف دينار إضافية.
وكان فريقا الرمثا وسحاب أيضا امتنعا عن اللعب وانتهت المباراة قبل بدايتها.
وأكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأردني لكرة القدم، إنه سيقوم باحالة ملف مباراة الرمثا وسحاب إلى لجنته التاديبية.
وأشار المصدر، في بيان إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب ما جرى في مباراة سحاب والرمثا، على خلفية تعليق الأندية مشاركتها بالدوري.
وكان أنهى حكم مباراة الرمثا وسحاب في الجولة السادسة من دوري المحترفين الأردني مساء اليوم الخميس، المباراة قبل ضربة البداية، بعد رفض اللاعبين اللعب بناءً على قرار الأندية بتعليق مشاركتها في مباريات الدوري إلى حين الاستجابة لمطالبها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:35

الأزمات : موقع الأردن الجغرافي غير معرض للأعاصير المدارية وسددونا آمنة

20:29

الأعلى منذ 2014 .. نحو 883 طلب لجوء من الأردن للاتحاد الأوروبي

20:16

اتفاقية لإلغاء التأشيرة لـ جوازات السفر الدبلوماسية مع كوستاريكا

20:07

وزير الأوقاف يعلن عن تقديم مساعدات لأسر وطلبة في العقبة

19:56

التلفزيون الأردني يبحث عن 11 مذيعاً

19:48

” الائتلاف الوطني” النيابية تزور بلدية مادبا 

19:36

الملك يتحدث عن المستجدات والفرص بالمنطقة ويحذر من تجاوز الفلسطينيين

19:26

تفكير حكومي بطرح طريق جديد مدفوع الأجر يربط الحدود العراقية بالعقبة

19:24

فضفضة مواطن غير حزبي

19:19

#عاجل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول في كليتي رفيدة ونسيبة

19:17

دراسة مشروعين لباص سريع التردد من عمّان إلى المطار والسلط

19:12

اختتام الورشة التدريبية الريادية لشباب الاغوار الجنوبية من خلال مشروع عزم احد برامج مركز تطوير الاعمال BDC

وفيات
الفنان الأردني خالد الطريفي في ذمة اللهوفيات الخميس 21-9-2023وفيات الأربعاء 20-9-2023الدكتور عبد العزيز سليمان المعايطة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 19-9-2023