إنهاء مباراة الحسين وشباب العقبة قبل انطلاقها

وطنا اليوم:أنهى حكم مباراة الحسين إربد وشباب العقبة مراد الزواهرة، في الجولة السادسة من دوري المحترفين الأردني قبل ضربة البداية.

وامتنع الفريقات عن المشاركة في المباراة، تطبيقًا لقرار أندية دوري المحترفين بعدم المشاركة حتى يطبق الاتحاد مطلبهم بدعم كل نادي مشارك بـ200 ألف دينار إضافية.

وكان فريقا الرمثا وسحاب أيضا امتنعا عن اللعب وانتهت المباراة قبل بدايتها.

وأكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأردني لكرة القدم، إنه سيقوم باحالة ملف مباراة الرمثا وسحاب إلى لجنته التاديبية.

وأشار المصدر، في بيان إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب ما جرى في مباراة سحاب والرمثا، على خلفية تعليق الأندية مشاركتها بالدوري.

وكان أنهى حكم مباراة الرمثا وسحاب في الجولة السادسة من دوري المحترفين الأردني مساء اليوم الخميس، المباراة قبل ضربة البداية، بعد رفض اللاعبين اللعب بناءً على قرار الأندية بتعليق مشاركتها في مباريات الدوري إلى حين الاستجابة لمطالبها