شقيق طالب يعتدي ضرباً على معلم في مدرسة بناعور

وطنا اليوم:تعرض معلم في مدرسة السامك الثانوية للبنين، لاعتداء بالضرب من قِبل شقيق طالب، اليوم الخميس.

وبحسب التفاصيل التي رواها مدير المدرسة سليمان مستريحي فإن الاعتداء وقع اثناء وقوف المعلم على باب المدرسة حيث حضر شقيق أحد الطلبة وقام بالاعتداء ضرباً عليه بحجة ان المعلم قام بـ “ترسيب” شقيقه في امتحان التكميلي ما تسبب بإعادة السنة الدراسية للطالب.

وأضاف مستريحي ان المدرسة قامت فوراً بالتواصل مع وزارة التربية لاطلاعهم على ما حصل، في حين قام المعلم بتقديم شكوى قانونية للمركز الأمني