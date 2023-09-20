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ارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد للأردن في النصف الأول

منذ 55 ثانية
ارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد للأردن في النصف الأول

وطنا اليوم:قال البنك المركزي، الأربعاء، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك، تشير إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن خلال الربع الثاني من عام 2023، بلغت 383.8 مليون دولار.
وأضاف البنك، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفعت نسبة 85.7%، مقارنة مع الربع المقابل من عام 2022، مدفوعة بشكل أساسي بالأرباح المعاد استثمارها والاستثمارات حديثة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأشار البنك، إلى أنه بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المملكة خلال النصف الأول من عام 2023، حوالي 776مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9% عن مستواها في الفترة المقابلة من عام 2022


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