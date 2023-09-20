الملكية الأردنية : 120 مليون دينار كلفة الطائرات المستأجرة سنويا

وطنا اليوم:تصل كلفة الطائرات المستأجرة في الملكية الأردنية سنويا لقرابة 120 مليون دينار بمعدل 10 مليون دينار شهريا، وفقا لمدير عام الملكية الأردنية سامر المجالي.

وأضاف المجالي خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة أن عدد اسطول الطائرات في الملكية 25 طائرة ما بين مملوكة و مستأجرة.

ولفت إلى أن 45 ‎%‎ من التكلفة التشغيلية في الشركة تذهب للمحروقات، مشيرا إلى أن كلفة وقود الطائرات في الأردن أعلى بنسبة 15‎%‎ من باقي المحطات الأخرى حيث يجري تعبئة 40% من أسطول الملكية في الأردن.

وكشف المجالي أن نسبة امتلاء طائرات الملكية هذا العام تجاوزت 75‎%‎ وهي نسبه عالية بالرغم من المنافسة الشديدة.

“الأرقام إيجابية وتشير لوجود ربح حتى أيلول 9 الحالي” وفق المجالي

واوصت اللجنة بمتابعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة حول بعض الاجراءات الادارية والمالية في شركة الملكية الاردنية