اتفاقيات لإنشاء 12 مصنعاً بقيمة 50 مليون دينار في الموقر والكرك

وطنا اليوم:وقعت في وزارة الزراعة اليوم الاتفاقية رقم 11 لإنشاء مصنع متخصص في تصنيع البطاطا الغذائية في منطقة الموقر واتفاقية رقم 12 مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتصنيع لأنشاء مصنع مختص بتصنيع ( الشرنقة) وهي تقنية تصنيعية تدعم زراعة الأشجار وتوفير المياة في المدينة الصناعية الكرك .

وأكد الحنيفات أن الوزارة أنجزت متطلبات محور التصنيع الغذائي الذي يضم 12 مصنعا قبل نهاية العام. ونعمل حاليًا على تجاوز هذا العدد وجذب عدد أكبر من المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية.

وأشار الحنيفات إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي نظرا لأهمية الصناعات الزراعية في التنمية الاقتصادية، لما لها من دور أساسي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتشجيع الطلب وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وخلق فرص العمل، وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع. بالإضافة إلى زيادة الطلب على المواد الزراعية الخام من خلال زيادة النشاط الاقتصادي على مستوى المزرعة مما يساهم في زيادة الطلب على المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والأعلاف وغيرها، كما تعمل الصناعات الزراعية على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع وتجارة الجملة والتجزئة وربط المزارعين بالأسواق. من خلال تجهيز وتصنيع وتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية.

ونتيجة لذلك، يمكن للصناعات الزراعية أن تساهم في تعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية والابتكار من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والأمن.

وبين الحنيفات انه وبحسب الاتفاقيات الموقعة فأن الاستثمار يزيد على 50 مليون دينار وطاقة تشغيلة تزيد على 2000 وظيفه مباشرة وغير مباشرة في المحافظات التي تتوزع فيها هذه المصانع