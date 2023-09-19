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الزراعة تطلق حملة توعوية للزراعات العضوية في الأردن

منذ 4 دقائق
الزراعة تطلق حملة توعوية للزراعات العضوية في الأردن

اطلقت وزارة الزراعة الحملة التوعوية للزراعة العضوية في الاردن لمختلف القطاعات حيث سيتم عقد ورشات تعريفية للزراعة العضوية ونشر رسائل ارشاديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجولات ميدانية على مجموعة من المزارع العضوية في عدة مناطق وذلك ضمن نشاطات مشروع النظام البيئي العضوي الممول من الاتحاد الاوروبي والذي يأتي ضمن جهد اقليمي ضم كل من الاردن ولبنان وإيطاليا وتونس واليونان واسبانيا والذي تشترك فيه وزارة الزراعة الاردنية كقائد للمشروع.

للتعريف بأهمية الزراعة العضوية وفوائدها العديدة والتي تتمثل في اعطاء منتجاتها بشقيها النباتي والحيواني قيمة مضافة تساعد على تحسين الظروف المعيشية للمنتجين، توفير منتجات للمستهلكين ذات جودة عالية وامنه بيئيا وايجاد افاق تسويقية جديدة بما ويلبي متطلبات الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية.


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