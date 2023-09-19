وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس جمعية النقل السياحي 

وطنا اليوم: التقى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي أعضاء جمعية النقل السياحي بحضور الأمين العام الدكتور عماد حجازين وفريق الوزارة تباحث الطرفان في تطلعات وتحديات قطاع النقل السياحي.

شدد الوزير القيسي على أن السبيل الوحيد للنهوض بهذا القطاع الأساسي وأحد أهم روافد الاقتصاد الأردني لابد لمكونات القطاع من التواصل الدائم وتبادل المعلومات تحت مظلة الوزارة التي تعد الجامع بين كل هذه الفعاليات. وأن الوزارة مستعدة للتعاون حول أي موضوع يتعلق بالنقل السياحي من تدريب وإعادة تأهيل من جهة ودعم الجمعية في أية تحديات تجابهها كونها أحد أهم مكونات القطاع السياحي.

قال الدكتور عبد الستار ابو حسان رئيس الجمعية بدوره أن الجمعية تشكر وزارة السياحة على تجاوبها السريع في موضوع الاعفاءات الجمركية والضريبية وأكد أنه ومنذ صدور القرار تم إضافة ٢٠٠ حافلة جديدة وهم بانتظار استلام ١٠٠ أخريات لدعم الاسطول وتجهيزه بأحدث الحافلات وشكر القيسي وفريق وزارته على التواصل الدائم و التجاوب المستمر لمكونات القطاع السياحي من القطاع الخاص.