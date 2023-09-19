الحكومة: أسعـار المشتقات النفطية ارتفعت عالمياً

وطنا اليوم:بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الثاني من أيلول الحالي 901.6 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 875.6 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 3%، وفق النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام ومشتقاته الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبحسب النشرة الأسبوعية، بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الثاني من شهر أيلول الحالي 959.1 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 928.8 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 3.3%، فيما ارتفع سعر السولار من 870.5 دولارا للطن إلى 901.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.6%، كما ارتفع سعر الكاز من 928.7 دولارا للطن إلى 962.6 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 3.6%.

في المقابل، بلغ سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من أيلول الحالي 536 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 519.9 دولارا للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.1%، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيلول الحالي إلى 557.5 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في آب الماضي الذي بلغ 462.5 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت 20.5%.

من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر أيلول الحالي؛ ليصبح 93.3 دولارا للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 91.1 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 2.5%