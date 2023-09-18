الوحدات للفيصلي: الله والوحدات معكم

وطنا اليوم:نشرت الصفحة الرسمية لنادي الوحدات، الاثنين، منشورا تحفيزيا للنادي الفيصلي المشارك في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي صورة تجمع لاعبي الفيصلي والوحدات أنس بني ياسين وفراس شلباية معلقة عليها: “بنتنافس داخلي، بس خارجي الله والوحدات معكم”.

ويلتقي فريق النادي الفيصلي نظيره فريق ناساف الأوزبكي عند الساعة السابعة من مساء الاثنين، على ستاد عمان الدولي، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويلعب فريق الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة، في المجموعة الثانية التي تضم فرق السد القطري والشارقة الإماراتي وناساف الأوزبكي.

وأنهى فريق الفيصلي تحضيراته لملاقاة فريق ناساف، وسط معنويات مرتفعة وعزيمة لتحقيق نتائج لافتة في هذه المشاركة التاريخية للفيصلي، الذي يلعب لأول مرة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا