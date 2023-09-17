الكعيبر يصرح عن إرادة بخصوص الإنتخابات  

وطنا اليوم: صرح نائب الأمين العام لحزب إرادة الشيخ منور ضيف الله الكعيبر السرحان بأنه وعلى ضوء ما ووجه به سيد البلاد بأن الإنتخابات النيابية ستكون في موعدها، فإن حزب إرادة سوف يفرز مرشحيه سواء على القائمة الحزبية او القوائم المحلية على أسس ومعايير شفافة وواضحة للجميع. وإن ارادة لم يعد اي شخص بترشيحه ومن حق اي عضو ان يتقدم للجنة بطلب الترشح وفقا للمعايير التي سيتم تعميمها . وسيقوم المرشحين المقرزين على ضوء المعايير والذين ستتم المصادقة عليهم وعلى أسس فرزهم من قبل لجنة عليا مستقلة للترشيحات بطرح برنامج الحزب السياسي والإقتصادي والإحتماعي والمؤسسي كبرنامجا إنتخابيا موحدا لهم ، واضاف الكعيبر بأنه من المتوقع أن ينتهي الحزب من برنامجه وأولوياته مطلع العام المقبل.