والدة الزميل عبدالفتاح الكايد في ذمة الله

وطنا اليوم:إيمانًا بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى تنعى عشيرة القطيشات وعشيرة الحيارات المغفور لها الحاجة المرحومة صيته عليان باشا السالم الحياري أرملة المرحوم جميل عبد الفتاح الكايد القطيشات ووالدة كل من محمد الكايد وعبد الفتاح الكايد والصيدلانية منار أرملة المرحوم الدكتور سمير الكايد وذلك عن عمر يناهز ٨٨ عاما.

وسيتم الدفن يوم غد الاثنين بعد صلاة الظهر في مقبرة العيزرية.

تقبل التعازي للرجال في ديوان عشيرة القطيشات في مدينة السلط وللنساء في منزل المرحومة في ضاحية الرشيد – عمان اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١٨ / ٩ / ٢٠٢٣ بعد الدفن مباشرة ويومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة الرابعة عصرا لغاية الساعة التاسعة مساءً.

أسرة وطنا اليوم تشاطر المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبدالفتاح الكايد أحزانه وتتقدم بخالص مشاعر العزاء والمواساة لذوي الفقيدة، ونسأل الله تعالى لها الرحمة والمغفرة والجنة .

وانا لله وانا اليه راجعون.