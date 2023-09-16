وزارة الشباب توقع مذكرة تفاهم مجال في تطوير مهارات الشباب

وطنا اليوم: وقعت وزارة الشباب ومنظمة شركاء للأفضل، مذكرة تفاهم في مجال تطوير مهارات الشباب وتمكينهم في المشاريع الريادية.

ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، تهدف المذكرة إلى تطوير مهارات العاملين في مراكز الشباب والمنتسبين لها، وربط المجتمعات المحلية من خلال التدريب والتشغيل بفرص سياحية صغيرة خاصة النساء والشباب، وتطوير مهارات الشباب بما يمكنهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة.

وثمن أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، خلال توقيعه المذكرة، الشراكة المتواصلة مع شركاء للأفضل في تنفيذ برامج شبابية من شأنها تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة وليد الطراونة، إن هذه المذكرة ستؤطر التعاون مع الوزارة من خلال برامج ريادة الأعمال واللجان الشبابية.