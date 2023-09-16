بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

وزارة الشباب توقع مذكرة تفاهم مجال في تطوير مهارات الشباب

منذ ساعة واحدة
وزارة الشباب توقع مذكرة تفاهم مجال في تطوير مهارات الشباب

وطنا اليوم: وقعت وزارة الشباب ومنظمة شركاء للأفضل، مذكرة تفاهم في مجال تطوير مهارات الشباب وتمكينهم في المشاريع الريادية.

ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، تهدف المذكرة إلى تطوير مهارات العاملين في مراكز الشباب والمنتسبين لها، وربط المجتمعات المحلية من خلال التدريب والتشغيل بفرص سياحية صغيرة خاصة النساء والشباب، وتطوير مهارات الشباب بما يمكنهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة.

وثمن أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، خلال توقيعه المذكرة، الشراكة المتواصلة مع شركاء للأفضل في تنفيذ برامج شبابية من شأنها تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة وليد الطراونة، إن هذه المذكرة ستؤطر التعاون مع الوزارة من خلال برامج ريادة الأعمال واللجان الشبابية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:25

اليوم … اغتيال ميشيل النمري

19:40

مركز شابات الطيبة تنظم جلسة حوارية عن المسؤولية الاجتماعية

19:32

معلومات مرعبة عن اعصار دانيال الذي ضرب ليبيا

19:28

المنتخب الوطني يفوز بالميدالية البرونزية للكرة الطائرة الشاطئية

19:26

بطل الراليات القطري ينحسب من رالي لبنان ال45

17:49

ما بين السوشال ميديا ونيويورك / ٢

16:18

الميثاق الوطني يعقد اجتماعه 27 ويبحث عددا من القضايا المحلية والعربية والدولية

16:15

الأمن العام: يوضّح ملابسات فيديو الاعتداء والمشاجرة في منطقة جبل عمّان  

15:33

وزير البيئة والرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي يفتتحان المتنزه البيئي في غابات زبود بمنطقة حسبان

15:18

هل تقوم الحكومة بتأخير عطلة الاربعاء الى الخميس؟

15:06

الدبلوماسية البرلمانية

14:22

الازمات : لا تعطيل للحياة العامة وغير صحيح أن هناك تغيير على دوام المؤسسات أو المدارس

وفيات
وفيات الجمعة 15-9-2023وفيات الخميس 14-9-2023وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطة