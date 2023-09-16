هل تقوم الحكومة بتأخير عطلة الاربعاء الى الخميس؟

وطنا اليوم – يترقب الأردنيون، بلاغا صادرا من رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال الأيام المقبلة، يحدد فيه موعد عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الأربعاء الموافق 27 أيلول/ سبتمبر الحالي.

وأعلنت دار الإفتاء العام أن يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر أيلول/سبتمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، بحسب ما جاء على موقع الإلكتروني.

وبذلك سيكون موعد المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 أيلول/ سبتمبر 2023 الموافق 12 ربيع أول 1445هجري.

ويتساءل الأردنيون هل سيقرر رئيس الوزراء تأخير العطلة إلى يوم الخميس بدلا من الأربعاء لتتشابك مع عطلة نهاية الأسبوع.