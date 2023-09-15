رئيس مجلس النواب يختتم زيارة لندن بلقاء الجالية الأردنية

وطنا اليوم:اختتم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي زيارته والوفد البرلماني إلى لندن، بلقاء الجالية الأردنية بحضور السفير الأردني منار الدباس.

وأكد الصفدي أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم تذهب دوماً نحو تحقيق رغبات وتطلعات أبناء شعبنا العزيز أينما حلوا وارتحلوا ومتابعة شؤونهم، مشيداً بعطاء أبناء الجالية الأردنية في بريطانيا فهم خير سفراء لوطنهم.

وقال الصفدي إننا نفخر بأبناء الجالية الأردنية وبدورهم في مد جسور التقارب مع الشعب البريطاني الصديق، ونعتز بجهودهم في خدمة الوطن وقضايا أمتنا، وحرصهم على إبراز الصورة الإيجابية والمشرقة عن الوطن.

واستمع رئيس مجلس النواب لأهم مطالب وتطلعات أبناء الجالية، مشدداً على أنها محط الاهتمام والمتابعة المستمرة مع الجهات ذات العلاقة وعبر سفارتنا في لندن.

وكان الصفدي أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين بريطانيين على هامش زيارته بدعوة رسمية من رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، وذلك على رأس وفد ضم النواب: خالد أبو حسان وغازي الذنيبات ودينا البشير وهايل عياش