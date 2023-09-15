أبو علبة: قوائم سترشح نفسها على أساس حزبي ضمن برنامج وطني

وطنا اليوم – اكدت الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”، عبلة أبو علبة أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، كأحد حقوق الأردنيين وكفله الدستور الأردني.

وقالت أبو عبلة إن الأردن مقبل على انتخابات نيابية مميزة وفق قانون الانتخاب الجديد.

وبحسب أبو عبلة، فإن هناك قوائما سترشح نفسها على أساس حزبي ضمن برنامج وطني، سينتج عن ذلك كتل سياسية وطنية.

وأشارت إلى أنه خصص ما نسبته نسبة 29 في المئة من مجموع المقاعد للقوائم الحزبية بالانتخابات النيابية، مؤكدة أنه تمت المطالبة برفع النسبة إلى 50 في المئة، بهدف زيادة المشاركة الحزبية.

وشددت على أهمية النظر إلى توجهات المواطنين، في حال تبني برنامج وطني في الانتخابات، مجددة تأكيدها على أهمية الوطنية ضمن برنامج سياسي له البعد قومي.

وتابعت “علينا التطلع إلى تعميق البرامج الوطنية وأهميتها على المواطن” ، وفق أبو علبة التي عبرت عن أملها في تحقيق المنشود من الانتخابات النيابية المقبلة.

وشددت كذلك على أهمية الديمقراطية التي من شأنها الارتقاء بالمجتمع، التي تتحقق بالاهتمام بالأسرة ووحدتها، فضلا عن الحوار في التعاطي مع الأمور والاهتمام بحقوق الأفراد، مؤكدة أن ذلك موروث عربي يجدر قراءته بعناية.

وأوضحت أن الأردن نشأ وسط صراعات عربية ودولية وسط تنوع الأحزاب كان أولها حزب الاستقلال الأردني الذي نشأ عام 1921.

وبينت أبو عبلة، أن الأردن صادق على عدة اتفاقيات دولية بخصوص العمل السياسي والديمقراطية.