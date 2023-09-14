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حصر 582 اعتداءً على أملاك الدولة في جرش

منذ ساعتين
حصر 582 اعتداءً على أملاك الدولة في جرش

وطنا اليوم:أحصت لجنة حصر الاعتداءات على أملاك الدولة، 582 اعتداءً في جرش بعد أن أنهت أعمالها، وفق ما أكد رئيس اللجنة المتصرف محمد العوامرة.
وقال العوامرة في تصريح صحفي الخميس، إن الاعتداءات توزعت داخل حدود بلدية جرش الكبرى بمعدل 152 اعتداءً و342 اعتداءً داخل حدود بلدية النسيم، و71 اعتداءً داخل حدود بلدية برما، و34 اعتداءً داخل حدود بلدية باب عمّان، فيما لم يسجل أي اعتداء داخل حدود بلدية المعراض.
وأضاف أن اللجنة وثقت الاعتداءات برقم الحوض ورقم القطعة ورقم الحي، مبينا بأنه جرى تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء لتوثيق الاعتداءات وإرسالها لمجلس الوزراء.
وتضم اللجنة نائب محافظ جرش المتصرف محمد العوامرة رئيسا، وعضوية كل من مندوب عن مديرية الحراج ومندوب من مديرية الزراعة ومندوب من كل بلدية ومندوب من دائرة الأراضي والمساحة ومندوب من وزارتي المالية والزراعة وسكرتير لجنة أملاك الدولة.
وتبلغ المساحة الكلية لمحافظة جرش 410 دونمات، 23% منها مساحة حرجية، وفق العوامرة


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