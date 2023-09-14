وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن شرط السعودية لإقامة علاقات مع إسرائيل

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، إن المملكة العربية السعودية أبلغت بأن القضية الفلسطينية بما في ذلك حل الدولتين هو شرط أساسي للتطبيع مع إسرائيل.

وأوضح بلينكن في مقابلة صحفية، ان “السعوديين أوضحوا لنا “أن القضية الفلسطينية هي أمر مركزي في التوصل الى تطبيع مع اسرائيل، وفي نظرنا ذلك يجب أن يشمل حل الدولتين”.

وبحسب ما نشرت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، فإن بلينكن صرح بأن “جهود التطبيع بين السعودية واسرائيل ليست مرتبطة بتعزيز زعماء معينين او الحكومتين الحاليتين في الدولتين، وانما بدفع العالم قدما بحيث سيكون فيه المزيد من السلام”.

وأشار إلى أن “المساعي لتوسيع اتفاقيات التطبيع ليست بديلا لسلام اسرائيلي فلسطيني”.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ان اسرائيل تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة بعد توقيع اتفاقيات التطبيع على توسيع دائرة السلام بصورة ستغير وجه الدولة والشرق الأوسط وذلك من خلال التوصل الى اتفاق سلام مع السعودية