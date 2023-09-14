مقترح ابوكركي لمواجهة الكوارث الطبيعية في العالم العربي

وطنا اليوم – قدم استاذ الجيوفيزياء وعلم الزلالزل في الجامعة الاردنية أ. د نجيب ابوكركي مقترحاً بانشاء مجموعة تدخل وانقاذ سريع في كل الدول العربية تحت مظلة الجامعة العربية للتدخل في الكوارث الطبيعية .

وقال ابوكركي بمناسبة الكوارث الزلزالية والمناخية الاخيرة ادعو لإنشاء مجموعة تدخل انقاذي سريع من كل الدول العربية بمظلة مناسبة(الجامعة العربية)؟محترف مدرب سلس مزود بكل ما يلزم ومدعوم بسخاء يغيث فورا كل منطقة منكوبة عند اللزوم ويوفر على بلداننا تلقي”مساعدات” متأخرة غير مرغوب بها. نجيب أبو كركي.

يذكر ان زلزالا ضرب المغرب مؤخرا خلف الاف القتلى والجرحى واعصار ضرب ليبيا خلف عشرات الولوف من القتلى والجرحى والخسائر المادية سبقه زلزال ضرب شمال غرب سوريا امام عجز الدول منفردة على مواجهة هذه الكوارث الطبيعية منفردة نظرا لضخامتها وحجم الخسائر الذي تخلفه.