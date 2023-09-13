النجادا يؤكد تكاتف الجهود لنبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح

وطنا اليوم: أكد محافظ المفرق سلمان النجادا أهمية تكاتف الجهود لنبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح وصولا للقضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري.

وقال النجادا خلال لقاء الحواري الذي نظمته مديرية شباب المفرق، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من مديري الدوائر، إنه آن الأوان لوضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع المحلي وما ينجم عنها من آثار سلبية على المواطنين، داعيا إلى اتخاذ خطوات إيجابية برفض المشاركة في المناسبات التي يتم فيها إطلاق العيارات النارية ومغادرتها في حال تضمنت تلك الظاهرة السلبية .

وشدد النجادا على دور المراكز الشبابية، في المحافظة بإقامة الندوات والورشات التوعوية عن خطورة وسلبية إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وتطرق الى ابرز مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لاسيما قانوني الأحزاب والانتخاب داعيا الشباب بالمشاركة الفاعلة والإيجابية بالعملية السياسية.

بدوره أكد مدير شرطة المفرق العقيد محمد الرواشدة أن الأجهزة الأمنية قادرة على تنفيذ مهامها وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين بإطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، منوها إلى أهمية العمل التوعوي للحد من هذه الظاهرة السلبية وما ينجم عنها من نتائج وخيمة .

وأكد مدير شباب المفرق الدكتور عمر الغويري أن المديرية تسعى لعقد لقاءات موسعة على مستوى الألوية المحافظة من خلال مراكزها الشبابية لنشر الوعي بين الشباب والشابات والمجتمع المحلي بخطورة وسلبية نتائج إطلاق العيارات النارية .

وفي نهاية اللقاء دار حوار موسع حول الآليات والوسائل المتبعة والواجب اتباعها للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية والقضاء عليها جذريا إضافة إلى توقيع وثيقة لمقاطعة المناسبات التي يتخللها هذه الظاهرة السلبية.