قتلى وجرحى بتجدد الاشتباكات في عين الحلوة

وطنا اليوم:اشتدت بمخيم عين الحلوة في لبنان، مساء الأربعاء، وتيرة الاشتباكات على جميع الجبهات، وانتشار الرصاص الطائش في مناطق مختلفة في صيدا.

ونقلا عن مصادر مطلعة، فإنه تم الإبلاغ عن وفاة شخصين نتيجة لهذه الاشتباكات، حيث كانوا على سطح أحد المباني في منطقة حطين.

وأضافت أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الجرحى، حيث بلغت حصيلتهم خمس حالات في مخيم عين الحلوة