المتقاعدين العسكريين تجدد اتفاقيتها التعاونية مع جامعة الشرق الأوسط.

وطنا اليوم: جددت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأربعاء، اتفاقيتها التعاونية مع جامعة الشرق الأوسط.

وأوضح المدير العام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، خلال توقيعه على تجديد الاتفاقية إلى جانب رئيسة الجامعة الدكتورة سلام المحادين، أن هذه الاتفاقية تعتبر امتدادًا لاتفاقية أخرى كانت قد وقعت العام الماضي، مضيفًا أنها تسمح للمتقاعدين العسكريين بالوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك الفرص التعليمية والخصومات الجزئية، والخدمات المهنية، والدعم المجتمعي، وأن جامعة الشرق الأوسط تعتبر منارة للمعرفة والتعليم.

وبيّن أن للجامعة تأثيرًا إيجابيًا فعّالًا على المجتمع من خلال إعادة الإدماج الناجح للمحاربين القدامى والمتقاعدين في الحياة المدنية، مما سيسهم ببناء مجتمع أقوى وأكثر مرونة.

بدورها، قالت الدكتورة المحادين إن الجامعة تثمن الدور المحوري للأجهزة الأمنية والعسكرية، والتضحيات الجسام التي قدمها أفرادها، مؤكدةً أن الجامعة تهتم بعقد شراكات تؤسس لتعاون يعكس مستويات الفخر التي توليها الجامعة لمثل هذه المؤسسات.

وأكدت أن هذه الاتفاقية تظهر الالتزام المشترك بتكريم خدمة وتضحيات المحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، إلى جانب الالتزام بالوفاء بالمسؤولية المدنية المتمثلة في دعم أولئك الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعا عن ثرى الوطن الطهور.