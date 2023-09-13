أول عملية دماغية لطفل حديث الولادة بـ حكومي الكرك

وطنا اليوم:اجريت في قسم جراحة الدماغ والاعصاب الذي تم استحداثه مؤخرا في مستشفى الكرك الحكومي ولاول مرة عملية جراحية لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر (16) يوما يعاني من متلازمة داندي ووكر (Dandy -Walker syndrome)‏ وهي عيب خلقي ولادي يصيب الدماغ.

وقال اخصائي جراحة الدماغ والاعصاب بجامعة مؤته الدكتور رائد الجرادات في تصريح الذي اجرى العملية بمساعدة فريق طبي مكون من أخصائيي التخدير الدكتور اشرف الضمور والدكتور محمد الهواري وطاقم من الممرضين وفني التخدير ان هذه العملية تصنف من العمليات الجراحية الروتينية التي تجرى للاطفال الذين يعانون من متلازمة داندي ووكر،لكنها لم تكن تتم سابقا في مستشفى الكرك الذي بدا مؤخرا باجراء العديد من العمليات النوعية ومنها جراحة الدماغ والاعصاب والعمود الفقري وجراحة الاطفال.

وبخصوص العملية المشار اليها فبين الدكتور الجرادات ان الطفل يعاني من تشوه خلقي في الدماغ يتسبب باستقصاء دماغي جراء توسع في الحجرات التي يمر خلالها السائل الشوكي الدماغي،وتم بتدخل جراحي تركيب وصلة لتصريف السائل من الدماغ إلى تجويف البطن لمعالجة مشكلة تراكمة داخل الجمجمة،كحل طبي بديل عن التصريف الطبيعي للسائل الذي يتم عبر القنوات الموجودة في الدماغ ويتم امتصاصه بواسطة الأوردة الدماغية،لافتا إلى ان العملية تكللت بالنجاح وتم وضع الطفل تحت المراقبة لمتابعة وضعه الصحي.

من جانبة نوه مدير المستشفى الدكتور معتز القرالة بالتعاون المثمر ما بين وزارة الصحة وجامعة مؤتة والخدمات الطبية الملكية لتقديم خدمات طبية بجودة وكفاءة عالية ترافقت مع العملية التطويرية التي شهدها المستشفى باستحداث اقسام جديدة الامر الذي اسهم في احداث نقلة نوعية بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى والتخفيف عليهم عناء التحويل مستشفيات الوزارة في عمان مع ما يتحملونه من عناء ومشقة وكلف مالية