إدارة الأزمات: جاهزون للتعامل مع الكوارث

وطنا اليوم:قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات الدكتور احمد النعيمات، إن الأردن جاهز للتعامل مع الازمات والكوارث.

وأضاف، أن “إدارة الأزمات” تملك 29 خطة وطنية للتعامل مع كافة المخاطر المحدقة بالمملكة من زلزال وفيضانات وحرائق وجفاف وغيرها.

وأوضح أن “إدارة الأزمات” بنت قاعدة بينات كاملة عن نقاط الضعف والخلل والقوة في الأردن، وقام بوضع الخطط للتعامل معها.

وأكد أن خطط “إدارة الأزمات” واقعية وواضحة وقابلة للتنفيذ وتم تدريب الكوادر عليها.

ولفت إلى أن التعرف على المخاطر الطبيعية المحيطة بالمملكة ووضع الخطط لها يعمل على تخفيف آثار هذه الكوارث.

وبيّنَ أن المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات على تواصل وتعاون مع مراكز الازمات في الدول المجاورة من تبادل الخبرات وتقديم المساعدة في حال وقوع كارثة طبيعية