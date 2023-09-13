الاحتلال يضبط تجار أسلحة بحوزتهم 10 مسدّسات بالأغوار

وطنا اليوم:ألقى أفراد من جيش الاحتلال من مديرية المروج والأغوار ووحدة “ماتيلان” التابعة لشرطة حرس الحدود، القبض على أربعة تجار أسلحة بالقرب من بلدة “جيشر” وبحوزتهم 10 مسدّسات.

وبحسب بيان لشرطة الاحتلال، تم القاء القبض على المشتبه بهم وهم من سكان مناطق الجنوب يوم أمس 12 أيلول 2023، بعد مطاردة لحيازتهم الأسلحة، وستتم إحالتهم بناء على طلب من الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق في محكمة الصلح في الناصرة.

وقبل أسبوع أحبطت قوات الاحتلال محاولة تهريب 6 عبوات ناسفة حرفية ضبطتها شرطة المنطقة الشمالية