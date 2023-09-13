الأمطار الغزيرة تتسبب بغرق عشرات المنازل وإغلاق طرق في قطاع غزة

وطنا اليوم:غرقت عشرات المنازل، وأُغلقت العديد من الطرق، فجر الأربعاء، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بفعل هطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية باستمرار سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن عشرات المنازل غرقت في جباليا شمال قطاع غزة، وفي عدد من أحياء مدينة غزة، ومخيم الشاطئ غرب المدينة، خاصة في المناطق المنخفضة، وتضررت محلات تجارية، عقب دخول مياه الأمطار الغزيرة إليها، ما تسبب بوقوع أضرار جسيمة فيها وفي الممتلكات.

وأشارت الوكالة إلى أن العديد من الطرق أُغلقت بسبب غمرها وتجمع مياه الأمطار فيها، ما تسبب بصعوبة تحرك الأشخاص والمركبات، وسط هبوب رياح شديدة، أدت إلى سقوط أشجار ولوحات إعلانية، وتطاير ألواح “زينكو”.

يشار إلى أن غرق منازل الفلسطينيين وأحياء مختلفة في مناطق منخفضة بقطاع غزة، يتكرر بشكل سنوي مع هطول الأمطار الغزيرة، بسبب البنية التحتية المهترئة وعبارات تصريف مياه الأمطار البالية التي هي بحاجة إلى أعمال صيانة دورية، ونتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على قطاع غزة