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بوتين وكيم يتفقدان منشآت لجمع وإطلاق الصواريخ الفضائية

منذ ساعة واحدة
بوتين وكيم يتفقدان منشآت لجمع وإطلاق الصواريخ الفضائية

وطنا اليوم:أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن سعادته للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ، مؤكدا أنه “سعيد للغاية” برؤية كيم.
وأعلن الكرملين، أن بوتين وكيم جونغ أون تفقدا، الأربعاء، منشآت لتجميع وإطلاق صواريخ فضائية في قاعدة فوستوتشني بأقصى الشرق الروسي، حسبما أعلن الكرملين.
وذكر الكرملين في بيان أن “الزعيمين تفقدا … منشأة جمع مركبات أنغارا الفضائية ومجمع إطلاق سويوز-2 ومجمع إطلاق أنغارا الذي لا يزال قيد البناء”.
ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية بشرق روسيا لمحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء أن “كيم جونغ أون وصل بالقطار إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية”.
وتعتقد واشنطن أن المحادثات بين الزعيمين يمكن أن تفضي إلى اتفاق بشأن صفقة أسلحة لدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا.
وقال بوتين إنه سيناقش مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ “كافة المواضيع” خلال لقائهما الأربعاء، وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المحادثات ستشمل التعاون العسكري، حسبما ذكرت وكالات روسية.
ونقلت عن بوتين قوله “سنناقش كافة المواضيع دون تسرّع. لدينا الوقت لذلك”.

مصافحة بين بوتين وكيم
وتصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية بأقصى الشرق الروسي، على ما أظهر فيديو بثه الكرملين الأربعاء.

بناء أقمار اصطناعية
وألمح بوتين الأربعاء إلى أن روسيا يمكن أن تساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار اصطناعية، وذلك لدى لقائه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية بأقصى الشرق الروسي.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله “لهذا السبب جئنا إلى هنا. زعيم كوريا الشمالية يبدي اهتماما كبيرا بتكنولوجيا الصواريخ. إنهم يحاولون تطوير برنامجهم الفضائي


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