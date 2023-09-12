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البحث الجنائي يلقي القبض على مرتكب جريمة قتل شخص عربي في الشميساني وإصابة عربي آخر في منطقة ماركا

منذ ساعة واحدة
البحث الجنائي يلقي القبض على مرتكب جريمة قتل شخص عربي في الشميساني وإصابة عربي آخر في منطقة ماركا

وطنا اليوم: قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي تمكنت قبل قليل من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي القتل بحق عربي في منطقة الشميساني وإصابة عربي في منطقة ماركا .

 

وفي تفاصيل القضيتين، أكّد الناطق الإعلامي أنّ بلاغاً ورد أول أمس بانقطاع الاتصال بشخص سبعيني من جنسية عربية ، إذ تم التحرك لمكان سكناه في منطقة الشميساني وعثر على جثته داخل شقته وقد تعرّض للاصابة بعيار ناري في منطقة الرأس ، وتعرّضه لسرقة مركبته وهاتفه ومقتنيات شخصية ، وشكل فريق تحقيقي لمتابعة التحقيق في القضية وتحديد مرتكبها .

 

مضيفاً بأنه وفي مساء اليوم التالي تعرّض شخص عربي آخر لإطلاق عيارات نارية من قبل مجهول أثناء وجوده أمام منزله في منطقة ماركا وأُسعف للمستشفى بحالة سيئة .

 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق المشكّل في القضية الاولى تمكّن ومن خلال التحقيقات والمؤشرات والأدلة من ربط القضيتين بمرتكب واحد، وجرى تحديد هويته وتبيّن وجود خلاف سابق وقضايا بينه وبين المصاب بالقضية الثانية وجرى التعميم عنه ومباشرة البحث عنه.

 

وأضاف بأنّه وفي مساء اليوم وبعد بحث وتحرٍ وتتبع المشتبه به جرى تأكيد مكانه ومداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط السّلاح المُستخدم في القضيتين .

 

وبالتّحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمتين وأنّه أقدم على ارتكاب الجريمة الأولى بدافع السرقة ، فيما توجّه في اليوم التالي لمنطقة ماركا وانتظر الشّخص الآخر أمام منزله وأطلق النار عليه إثّر خلافات سابقة بينهما وقام كذلك بسرقة المقتنيات الشخصية التي كانت بحوزته .

 

وجرى ضبط المركبة المسروقة وبعض المقتنيات الاخرى التي قام بسرقتها وستتم احالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.


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