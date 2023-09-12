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رجعت أيام الشتوية .. الاربعاء اول شتوى تحل على الاردن

منذ ساعة واحدة
رجعت أيام الشتوية .. الاربعاء اول شتوى تحل على الاردن

 

وطنا اليوم – تأثر الأردن غدا الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي تتسبب في حدوث تقلبات جوية من ضمنها فرص هطول زخات رعدية من المطر في مناطق عشوائية و بخاصة غرب المملكة، قد يكون بعض منها غزير في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة مما قد يتسبب بجريان الأودية و ربما السيول المفاجئة.

 

 

و تأتي هذه التقلبات الجوية نتيجة تأثر المملكة ببقايا النظام الجوي دانيال و الكتلة الهوائية الباردة و الرطبة في طبقات الجو العليا المُرافقة و التي لازالت تتحرك من الغرب إلى الشرق نحو منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط و بلاد الشام فتتولد معها حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على الأردن و فلسطين.

وتستشعر المُحاكاة العددية للهطولات المطرية المتوقعة خلال يوم الأربعاء بأن الهطولات تتسم بالعشوائية وعدم الانتظام الجغرافي في هطول الأمطار التي ستكون أيضاً رعدية في بعض الأوقات، و هذا لا يمنع ان تكون بعض المناطق معرضة لأمطار غزيرة و بخاصة ساعات الظهيرة و العصر الأمر الذي يزيد من احتمالية جريان الأودية و الشعاب و رُبما تشكل السيول.

و تستوجب مثل هذه الحالات الجوية الخريفية على الجميع الانتباه والاستعداد من مخاطر الأمطار المحلية الغزيرة و السيول المفاجئة التي تأتي مع تقلب الطقس المفاجئ، لذا ندعو الجميع بتجنب الرحلات و التواجد في بطون الأودية والمناطق المنخفضة.


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