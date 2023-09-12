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المعايطة: لا ديمقراطية بدون سيادة القانون

منذ 25 ثانية
المعايطة: لا ديمقراطية بدون سيادة القانون

 

وطنا اليوم – اكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أهمية الدور الذي يلعبه الشباب في تعزيز وتطوير منظومة الإصلاح السياسي، وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار مما يساهم في عملية تمكينهم سياسا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وفتح المجال أمامهم لصناعة مستقبلهم وبما يحقق رؤية الدولة الأردنية.

جاء ذلك خلال لقائه عدد من الطلبة المشاركين في برنامج أنا أشارك / جامعات من مختلف الجامعات وذلك في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأضاف المعايطة، أن سيادة القانون ركن أساسي من اركان الديمقراطية، وعامل مهم من عوامل نجاحها، مبينا أن برنامج أنا أشارك قد ساهم في بناء قدرات الشباب وساعدهم على فهم المبادئ الأساسية للعملية الديمقراطية، وتعزيز المشاركة السياسية، وادراكهم لمفاهيم المواطنة، واحترام التنوع والرأي والرأي الآخر.


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