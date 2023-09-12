بعد المصاب الجلل في ليبيا .. الأرصاد الدولية: ظاهرة الفيضانات بحاجة لإنذار مبكر

وطنا اليوم:قالت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن كارثة الفيضانات في ليبيا تسلط الضوء على الحاجة إلى “الحملة الدولية للإنذار المبكر للجميع” التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقالت المنظمة في بيان صحفي: “مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، من المتوقع أن نشهد مزيدا من هطول الأمطار الغزيرة، مما يؤدي إلى فيضانات أكثر شدة لأن الهواء الأدفأ يحمل مزيدا من الرطوبة”.

وأوضحت المنظمة أن العاصفة دانيال، كما عُرفت على نطاق واسع، طورت مع تحركها باتجاه ليبيا خصائص ما يُسمى “ميديكان” أي ما يمكن أن يُوصف بإعصار البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة المختلطة تظهر بعض خصائص الإعصار المداري وخصائص أخرى لعاصفة “خطوط العرض الوسطى”.

ويبلغ نشاط هذه الظاهرة ذروته تاريخيا بين أيلول وكانون الثاني، حسب المنظمة

الى ذلك قال طارق الخراز، المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، في تصريحات لوسائل إعلام ليبية، الثلاثاء، إن عدد قتلى الفيضانات في درنة وحدها تجاوز 5200 شخص.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أن هناك حاجة كبيرة للأكياس البلاستيكية المخصصة لنقل الجثث، مؤكدا إرسال 1500 كيس للمناطق المنكوبة.

وتتواصل عمليات انتشال الجثث من مدينة درنة، في ظل جهود طبية لإنقاذ المصابين في المدينة.

وأدت السيول الناجمة عن عاصفة عاتية إلى انهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع المدينة الواقعة في شرق ليبيا، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن 10 آلاف شخص.

وانتُشلت ألف جثة على الأقل في درنة وحدها، ويتوقع مسؤولون أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير بعدما عبرت العاصفة دانيال البحر المتوسط واجتاحت البلاد التي تشهد انقساما وتعاني من صراع مستمر منذ أكثر من عقد