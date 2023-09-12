مجلس الوزراء يوافق على زيادة حدود سلطة إقليم البترا

وطنا اليوم:وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 12877 على قرار مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 372/39/2022 والقاضي بزيادة حدود سلطة إقليم البترا من خلال إضافة أحواض جديدة.

وقال رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات إن موافقة رئاسة الوزراء جاءت على إضافة أجزاء من أحواض جبل أبو محمود ووادي ابو خشيبة وجبل مسعودة بالإضافة إلى أحواض موقع وادي التجرة.

وأضاف الفرجات أن المناطق الجديدة التي تمت إضافتها هي مناطق محاذية لحدود السلطة من الجهة الغربية مع منطقة وادي عربة.

وأصبحت مساحة إقليم البترا 707 كيلو متر مربع بدلاً من 442 كيلو متر مربع بزيادة 265 كيلو متر مربع.

وستساهم المساحة المضافة في المحافظة على المحمية الاثرية واعادة هندسة منطقة النطاق العازل للمحمية الاثرية بحيث تقلل من القيود على منطقة البيضا بما يخدم العملية السياحية ويحافظ على محيط المحمية الاثرية ويمكن اصحاب الاراضي المقيدة من استخدام اراضيهم بما يتناسب والمخطط الشمولي للإقليم وبالتالي زيادة تنافسية البترا كوجهة سياحية عالمية وخلق فرص عمل لابناء المجتمعات المحلية