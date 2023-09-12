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بالشراكة بين “صناعة عمان” ومؤسسة ولي العهد.. ورشة عمل حول “تصميم المنتجات الصناعية”

منذ ساعتين
بالشراكة بين “صناعة عمان” ومؤسسة ولي العهد.. ورشة عمل حول “تصميم المنتجات الصناعية”

وطنا اليوم: نظمت غرفة صناعة عمان وبالشراكة مع مؤسسة ولي العهد ، ورشة عمل بعنوان “تصميم المنتجات الصناعية”، الثلاثاء، في مبنى الغرفة، بحضور ممثلين لعدة شركات صناعية .

 

وتضمنت الورشة جلستا عمل، الأولى حول التفكير التصميمي كطريقة لحل المشاكل والتعرف على مراحل وادوات التفكير التصميم، وكذلك التفكير خارج الصندوق وايجاد الحلول، وحاضر حولها المهندس أحمد فارس من مؤسسة ولي العهد، فيما كانت الجلسة الثانية حول تصميم المنتجات الصناعية، كطريقة لتحقيق النمو والتغلب على التحديات وكذلك استخدام طرائق التحليل والمحاكاة الرقمية، وحاضر فيها المهندس عمر عبيدات من استوديو الجزري.

 

 

يذكر أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن البرنامج التوعوي ” تصميم وتطوير المنتجات بطرق مبتكرة “، الذي اطلقته غرفة صناعة عمان بالشراكة مع مؤسئسة ولي العهد، و يشمل عقد ورش عمل شهرية على مدار عام، تشمل عدة مواضيع ومنها: ربط الصناعات الأردنية مع الصناعات العالمية من خلال سلاسل الامداد والصناعات التكميلية، التفكير التصميمي، النمذجة الأولية السريعة للمنتجات، تصميم المنتجات الصناعية وهندسة المحاكاة، الطباعة ثلاثية الأبعاد والتطبيقات الصناعية، إدارة التغيير في المصانع وتبني التقنيات الحديثة، الثورة الصناعية الرابعة والتأسيس للبنى التحتية لتبني تقنياتها، تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مجالات الصيانة الوقائية والتنبؤية والذكاء الصناعي.


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