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وزارة الري تنظم محاضرة توعوية عن الواقع المائي

منذ 10 ثواني
وزارة الري تنظم محاضرة توعوية عن الواقع المائي

وطنا اليوم: نظّمت وزارة المياه والري /سلطة المياه، شؤون الإعلام والاتصال، بالتعاون مع نادي سمو الأمير علي للصم، محاضرة توعوية عن الواقع المائي ودور ذوي الاحتياجات الخاصة في الحفاظ على المياه.

وقال المساعد لشؤون الإعلام والاتصال عمر سلامة، اليوم الثلاثاء، إن مثل هذه المبادرات تمكن هذه الفئة من المجتمع من القيام بدورها التوعوي، وإشراكهم في عملية التوعية المائية وترشيد استخدام المياه وذلك لما لهم من دور مهم في جميع نواحي الحياة.

من جانبها، قالت رئيسة قسم التواصل المجتمعي في سلطة المياه رائده العبادي، إن هذه المحاضرات تتيح الفرصة لجميع الشباب والشابات للانخراط في المجتمع وتأدية دورهم كأفراد لهم الحق في تكافؤ الفرص في العمل والحياة والمعرفة، ولاسيما أن العديد منهم يمتلكون المواهب والقدرات الفكرية والمعرفية.

بدوره، قال رئيس النادي ربيع قميلة ،إن مثل هذه المبادرات لها أطيب الأثر في إدماج هذه الفئة في المجتمع ليكونوا أفراداً فاعلين في مجال التوعية المائية وترشيد استهلاك المياه.


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