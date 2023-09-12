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بنك الإتحاد يطلق إصدارا للأسناد الدائمة في بورصة عمّان ب100 مليون دولار أمريكي

منذ 8 ثواني
بنك الإتحاد يطلق إصدارا للأسناد الدائمة في بورصة عمّان ب100 مليون دولار أمريكي

وطنا اليوم: أطلق بنك الاتحاد اليوم الثلاثاء، إصدارا له للأسناد الدائمة في بورصة عمّان بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وذلك ضمن خطته لتنفيذ التوسع الاستراتيجي خلال الأعوام القادمة على الصعيد المحلي والإقليمي واستكمال مسيرة التحوّل الرقمي، ما يوفر فرصا استثمارية مميزة للمستثمرين الراغبين في شراء الأسناد الدائمة.

وقال البنك، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن بنك الاتحاد حصل على موافقة البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية لطرح 10000 سند للاكتتاب، قيمة كل منها 10000 دولار، علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب هو 50000 دولار، بواقع 5 أسناد لكل اكتتاب.

ومن الجدير بالذكر أنه ليس للأسناد تاريخ استحقاق، حيث سيتم منح سعر فائدة ثابت لمدة 5 سنوات بنسبة مقدارها 8.5 بالمئة، تُدفع بشكل ثابت ربع سنوي، وفي حال لم يتم استردادها من قبل المصدر بعد الخمس سنوات، سيتم تجديدها تلقائيا مع احتساب سعر فائدة متغير والذي يتمثل بسندات الحكومة الأميركية في حينه، بالإضافة إلى هامش

4.25 بالمئة، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي الأردني.

وقالت الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد نادية السعيد “إن إصدار هذه الأسناد يمثل خطوة استراتيجية لدعم خطة النمو والتوسع الإقليمي لمجموعة بنك الاتحاد، ويعزّز مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في الأردن والمنطقة، كما يوفر فرصة استثمارية مميزة ذات عائد مجزي.

وأشادت بالمهنية العالية التي يتمتّع بها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية، ما سهّل استكمال الإجراءات المطلوبة بسرعة وحسب الأصول.

ويشار إلى أن هذه الأسناد الدائمة مُصنّفة من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي (Additional Tier 1 Capital) لبنك الاتحاد حسب تعليمات رأس المال التنظيمي، وفقاً لمعيار بازل III الصادرة عن البنك المركزي الأردني تحت الرقم (67/2016).


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