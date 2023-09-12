المركزية ورين ميكينغ إنوفيشن توحدان القوى لإعادة تشكيل حلول التنقل في جميع أنحاء الأردن وخارجه‎

وطنا اليوم:عقدت شركة “رين ميكينغ إنوفيشن” -وهي شركة عالمية متخصصة في الابتكار المؤسسي وتطوير المشاريع-، شراكة استراتيجية مع الشركة المركزية (المركزية للتجارة والمركبات) – وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة لتلبية احتياجات قطاع النقل في الأردن-، تهدف إلى تعزيز وتطوير تكنولوجيا النقل في الأردن وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تحديد الفرص غير المستغلة، وتحفيز الابتكار المؤسسي ضمن هذا القطاع.

يَعِد تحالف رين ميكينغ الإستراتيجي مع المركزية بتقديم حلول رائدة تتغلب على أي صعوبات قد تواجه قطاع النقل، مما يُرسي قواعد متينة تدعم التطويرات التحويلية في القطاع، وذلك باستخدام رين ميكينغ لمنهجيتها القائمة على البيانات؛ للكشف عن سبل جديدة للابتكار في عالم تشهد فيه هذه القطاعات اضطرابات هائلة، كما توفر هذه الإستراتيجية للقادة وأصحاب المصلحة مجموعة من البيانات الضرورية لتوجيه استثماراتهم بشكل سليم في مجال الابتكار، الأمر الذي يمنحهم ميزة تنافسية في سوق متغير باستمرار.

ومن ناحية أخرى، ومع التزامها الراسخ بالابتكار، برزت المركزية بدورها الريادي في توظيف التكنولوجيا لإحداث ثورة في قطاع النقل، ويظهر ذلك جليّاً في تفاني الشركة المستمر من خلال استثماراتها الكبيرة لبناء أحدث تقنيات النقل على مدار العامين الماضيين. و في خضم هذا القطاع الديناميكي تحرص المركزية على دفع عجلة تطور القطاع وتعزيز الابتكار عبر حلول رائدة مبتكرة يعمل عليها فريق من مطوري البرمجيات وخبراء الذكاء الاصطناعي من أصحاب الريادة في الأردن، كما استثمرت في تعزيز قدراتها الداخلية في سبيل الارتقاء بأعمالها إلى آفاق جديدة.

و في تعليق لإبراهيم سكسك، الرئيس التنفيذي لـ “رين ميكينغ إنوفيشن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” عن الشراكة قال: “يسرنا الإعلان عن شراكتنا الرائعة مع المركزية!، إذ سيغير هذا التعاون من قواعد اللعبة، كونه يجمع بين خبرة رين ميكينغ الدولية، والقيادة المحلية للمركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و سيُحدث العمل معًا أثراً ملموساً في مجال تكنولوجيا النقل من خلال مواجهة التحديات واستكشاف الفرص الجديدة. لذا، استعدوا لرحلة ديناميكية في المستقبل القريب نعمل خلالها جنبًا إلى جنب على دفع عجلة الابتكار وإحداث تأثير فعّال في هذا القطاع”.

و من جانبه قال نديم حداد، المدير العام للمركزية، “تطورت تكنولوجيا السيارات بوتيرة سريعة خلال العقد الماضي، ومع أن البعض قد ينظر إلى هذا الأمر بريبة، إلا أننا وجدنا فيه فرصة لبناء تكنولوجيا النقل الخاصة بنا والموجهة إلى خدمة عملائنا بشكل أفضل.” و أضاف: “يتمثل جمال التكنولوجيا في كونها لا تعرف حدودًا جغرافية، لذا لا تمنحنا الشراكة مع رين ميكينغ رؤية أشمل للسوق ككل فحسب، بل تساعد في ربطنا بمتخصصي تكنولوجيا التنقل الذين يشاركوننا ذات العقلية في جميع أنحاء المنطقة”.

ختامًا، يعزز السجل المذهل لشركة رين ميكينغ من عملها بوصفها مسرعة نمو للأعمال الريادية، فإحدى مبادراتها البارزة هي برنامج المدن الذكية والتنقل الذكي في مدينة دبي، والذي أطلقته شركة ستارت أب بوت كامب التابعة لشركة رين ميكينغ، إذ جلب هذا البرنامج أحدث تقنيات التنقل إلى دبي، وأدى إلى تشجيع الشراكات مع الحكومة لتحسين التنقل ورفاهية المواطنين.

ونتيجة لذلك، تبدأ “المركزية” و”رين ميكينغ” رحلة ابتكار تتميز بالتقدم المدروس والتأثير الهادف، يتوخى هذا التعاون كل الفائدة المستقاة من معرفة رين ميكينغ غير المسبوقة في رسم خرائط الفرص والوصول إلى بيانات رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة، الأمر الذي يؤدي آخرًا إلى فتح المجال أمام كنز من الأفكار المبتكرة.