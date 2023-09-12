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حقوق عمان الاهلية تشارك في قطر بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي

منذ ساعتين
حقوق عمان الاهلية تشارك في قطر بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:شارك كل من نائب رئيس جامعة عمان الاهلية للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور مصلح الطراونة ،والدكتور خالد الحريرات ، والدكتور محمد العماوي من كلية الحقوق في مؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة لوسيل في دولة قطر بمناسبة اليوم العالمي للقانون في ١٣ أيلول ٢.٢٣.
حيث تم من ضمن عدد محدود من الأبحاث المقبولة، قبول البحث المقدم من أ.د. مصلح الطراونة وعنوانه الحماية القانونية للبيانات الشخصية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالاشتراك مع الباحث د. طلال الرعود ليعرض ويناقش ضمن فعاليات المؤتمر كوثيقة رئيسية.
كما أختير بحث د. خالد الحريرات بعنوان: المسؤولية الجزائية للكيانات ذات الذكاء الاصطناعي، وأختير بحث د. محمد العماوي بعنوان: الأساس القانوني لضمان أفعال الذكاء الاصطناعي الضارة في القانون المدني الأردني ضمن الأوراق البحثية الرئيسية في المؤتمر.
ويعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويشارك فيه أكاديميون ورجال قضاء و رجال قانون من هيئات حكومية في قطر والأردن والكويت وفلسطين و السعودية ومصر والجزائر والمغرب وعُمان، ويشكل هذا المؤتمر حاضنة بحثية نوعية وتقدم أوراقه حلول تشريعية من المرجح أن تكون مرجعا أساسيا للتشريعات العربية في المرحلة المقبلة في مجال تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي


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