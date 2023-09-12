بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

دخول قانوني الجرائم الإلكترونية والسير حيز التنفيذ

منذ 4 ساعات
دخول قانوني الجرائم الإلكترونية والسير حيز التنفيذ

وطنا اليوم:دخل قانونا الجرائم الإلكترونية، ومعدل السير، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وأكد مصدران قانونيان أن نص القانونين حدد موعد نفاذهما بعد 30 يوماً من نشرهما بالجريدة الرسمية في 13 آب الماضي، حيث يبدأ العد، في اليوم التالي لنشر النص التشريعي في الجريدة الرسمية.

وغلَّظ “قانون رقم (17) لسنة 2023 – قانون الجرائم الإلكترونية” العقوبات على مرتكبي جرائم المحافظ المالية، والابتزاز والاحتيال والتهديد والشعوذة الرَّقمية، ونشر المقاطع المصورة التي تُشِّهر بالآخرين وتغتال شخصيتهم وتنتهك كرامتهم الإنسانية، في خطوة يبحث من خلالها الأردن عن حماية الإنسان من شرِّ الجرائم التي ترتكب في الفضاء الرَّقمي.

فيما شمل “قانون رقم (18) لسنة 2023 – قانون معدل لقانون السير” تعديل 25 مادة من القانون الأصلي، وغلظ العقوبات على عدد من المخالفات التي تشكل خطورة على الإنسان ارتقت إلى حد الحبس والغرامات المالية، مثل قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وقيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:42

ارتفاع البطالة في بريطانيا خلال 3 شهور

12:39

المجلس المركزي لحزب إرادة يشكل مجلس حكماء الحزب (أسماء) 

12:36

أردنيان ينجحان في تصميم وإنشاء نماذج بيئية تعنى بالزراعات المائية

12:33

الكواكب والزلازل: فهم الحقائق وعدم التأثير بينهما

12:31

انخفاض الرقم القياسي أسعار المنتجين الصناعيين ل4.27% في العام الجاري

12:19

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء

12:12

وزارة الري تنظم محاضرة توعوية عن الواقع المائي

11:49

“البيت العربي” يناقش أزمة الصحافة الورقية وتأثرها بالإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي

11:47

بنك الإتحاد يطلق إصدارا للأسناد الدائمة في بورصة عمّان ب100 مليون دولار أمريكي

11:34

المركزية ورين ميكينغ إنوفيشن توحدان القوى لإعادة تشكيل حلول التنقل في جميع أنحاء الأردن وخارجه‎

11:18

بطيء وتقوده نساء جميلات.. تعرف على قطار كيم جونغ أون

11:10

العقبة الاقتصادية توضح بخصوص حالات اختناق الميناء

وفيات
عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023وفيات الاثنين 11-9-2023وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبية