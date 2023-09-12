دخول قانوني الجرائم الإلكترونية والسير حيز التنفيذ

وطنا اليوم:دخل قانونا الجرائم الإلكترونية، ومعدل السير، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأكد مصدران قانونيان أن نص القانونين حدد موعد نفاذهما بعد 30 يوماً من نشرهما بالجريدة الرسمية في 13 آب الماضي، حيث يبدأ العد، في اليوم التالي لنشر النص التشريعي في الجريدة الرسمية.

وغلَّظ “قانون رقم (17) لسنة 2023 – قانون الجرائم الإلكترونية” العقوبات على مرتكبي جرائم المحافظ المالية، والابتزاز والاحتيال والتهديد والشعوذة الرَّقمية، ونشر المقاطع المصورة التي تُشِّهر بالآخرين وتغتال شخصيتهم وتنتهك كرامتهم الإنسانية، في خطوة يبحث من خلالها الأردن عن حماية الإنسان من شرِّ الجرائم التي ترتكب في الفضاء الرَّقمي.

فيما شمل “قانون رقم (18) لسنة 2023 – قانون معدل لقانون السير” تعديل 25 مادة من القانون الأصلي، وغلظ العقوبات على عدد من المخالفات التي تشكل خطورة على الإنسان ارتقت إلى حد الحبس والغرامات المالية، مثل قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وقيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات