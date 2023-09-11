ختام البطولة العربية لصيد الأسماك للهواة

وطنا اليوم: اختتمت على شواطئ مدينة العقبة “البطولة العربية لصيد الأسماك للهواة”، بدعم من سلطة العقبة الخاصة، وبتنظيم من الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، والكونفدرالية العربية لصيد الأسماك، ومنتجع تالابيه.

وثمن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف الفايز، خلال رعايته حفل الاختتام، مشاركة الأشقاء العرب ضيوف الأردن من الصيادين، الذين تنافسوا بروح رياضية عالية، وجهود المنظمين والقائمين كافة على هذه البطولة العربية من الجهات الحكومية والأمنية والفعاليات المجتمعية ما أسهم بإنجاحها.

وقال الفايز، “إن هدفنا جميعاً هو التشاركية في تسليط الضوء على العقبة، هذه المدينة الجميلة على خليج العقبة وأن نبعث رسائل توعوية لمجتمعاتنا المحلية والإقليمية بأهمية المحافظة على بيئتنا وثرواتنا البحرية وعدم استنزافها لضمان استدامتها للأجيال القادمة في خليج العقبة والمنطقة العربية”.

بدوره، أعرب رئيس الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية محمد المغربي عن سعادته بنجاح البطولة العربية ومساهمتها بإحياء منظومة التراث العقباوي لمهنة الصيد، إضافة إلى نجاحها باختبار قانون محمية العقبة الخاصة، بحيث لم تسجل خلال البطولة أي مخالفة للقانون، ما يدل على وعيّ أبناء العقبة والضيوف لهذا القانون والتعليمات.

وأشاد بدور سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والقوة البحرية والزوارق الملكية ومحافظة العقبة ومنتجع تالابيه، والداعمين من الجهات الحكومية والأمنية المساهمة بإنجاح هذه البطولة، آملا أن تستمر هذه البطولة لتبادل الخبرات وتعزيز السياحة البيئية والرياضات البحرية بين هواة الصيد في الأردن والأشقاء العرب.

وفي ختام البطولة، سلم الأمين العام لاتحاد الكونفدرالية العربية لصيد الأسماك خالد البنا، رئيس سلطة العقبة الخاصة، درع البطولة العربية التي تقام للمرة الأولى في مدينة العقبة بعد انقطاع دام أكثر من 6 سنوات لبطولات الصيد العربية.

من جهته، سلم الفايز الميداليات والدروع للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، كما سلم الميداليات والدروع في البطولة المحلية للمراكز الثلاثة الأولى.