ماسك يحدث ضجة بتنبؤاته.. سنتمكن من العيش على القمر قريباً

وطنا اليوم:قدم رئيس “سبيس إكس” إيلون ماسك ادعاءً جريئًا مفاده أن البشر يمكن أن يعيشوا في مدينة على كوكب المريخ خلال الثلاثين عامًا القادمة. وانتقل إلى حسابه عبر موقع X “تويتر سابقًا” ليعلن في تغريدة له “نحن على بعد بضع سنوات فقط من الهبوط على المريخ”.

وقال رجل الأعمال البالغ من العمر 52 عامًا: “في أقل من 5 سنوات سنصل إلى المنطقة غير المأهولة، وأقل من 10 سنوات ليهبط البشر على أرض، وربما يؤسس البشر مدينة في 20 عامًا، ولكن بالتأكيد في ظرف 30 عامًا، ستبنى الحضارة على سطح المريخ”.

وكانت شركة “سبيس إكس”، التي أسسها ماسك في عام 2002، أول شركة خاصة ترسل صاروخًا يعمل بالوقود السائل إلى المدار وتنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية. قبل عام من تأسيس الشركة.

كان ماسك قد وضع بالفعل خططًا لتحويل الكوكب الأحمر إلى اللون الأخضر من خلال مشروعه “Mars Oasis” – الذي يهدف إلى زراعة البذور الأولى في تربة خارج كوكب الأرض في دفيئة.

وكانت شركة “سبيس إكس”، التي أسسها ماسك في عام 2002، أول شركة خاصة ترسل صاروخًا يعمل بالوقود السائل إلى المدار وتنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

قبل عام من تأسيس الشركة، كان ماسك قد وضع بالفعل خططًا لتحويل الكوكب الأحمر إلى اللون الأخضر من خلال مشروعه “Mars Oasis” ، الذي يهدف إلى زراعة البذور الأولى في تربة خارج كوكب الأرض.

وأثار متابعو ماسك البالغ عددهم 183 مليونًا ضجة حول أحدث تنبؤاته الفضائية، حيث غرد أحد المعجبين: “لا يمكن تصوره بالنسبة للكثيرين.. أتمنى أن أعيش 10 سنوات أخرى فقط لأرى تلك المدينة”. وأضاف آخر: “بين الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والآن المريخ؟ لم أتوقع حدوث أي منها في حياتي. إنه أمر لا يصدق”.

يأتي ذلك بعد أن أوضح ماسك خططًا لتوسيع نطاق للوعي بالمريخ بينما يستعد لإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية إلى الفضاء، وقبل الإطلاق الأخير لصاروخ فالكون 9 يوم الثلاثاء 14 مايو، كتب: “مهمة سبيس إكس هي نشر الوعي إلى المريخ ومن ثم النجوم”.

ولم يخف ماسك افتتانه باستكشاف الفضاء، وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق بنجاح المركبة الفضائية SpaceX بقيمة 2.4 مليار جنيه إسترليني، مهنئًا الفريق على إطلاقهم لأكبر جسم طائر على الإطلاق.

كتب رئيس “SpaceX”: “وصلت المركبة الفضائية إلى السرعة المدارية! تهانينا لفريق @SpaceX !!”،. ثم أضاف: “بوزن يبلغ حوالي 5000 طن، تعد المركبة الفضائية أكبر جسم طائر تم صنعه على الإطلاق”.