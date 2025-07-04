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138 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

43 ثانية ago
138 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، عن وصول مستشفيات القطاع 138 شهيدًا، و452 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,268 شهيدًا و 135,625 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 إلى 6,710 شهداء، و23,584 إصابة.
وذكرت الوزارة، أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة 62 شهيدًا، وأكثر من 300 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش، ممن وصلوا المستشفيات 714 شهيدًا وأكثر من 4,837 إصابة.


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