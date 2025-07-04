بسبب كلمة مثيرة للجدل.. ترامب في قلب انتقادات جديدة

وطنا اليوم:استخدم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مصطلحا معاديا للسامية خلال تجمع في ولاية أيوا احتفالا بإقرار مشروع قانون الموازنة الضخم، لكنه شدد على أنه لم يكن يعلم أن الكلمة مسيئة لليهود.

وقال ترامب للحشود، الخميس، في ولاية أيوا في دي موين “لا ضريبة وفاة ولا ضريبة عقارية ولا لجوء إلى البنوك والاقتراض في بعض الحالات، من مصرفي بارع. وفي بعض الحالات من مرابين ومجرمين”.

مصطلح “مُرابٍ” مُقتبس من مسرحية “تاجر البندقية” لوليام شكسبير. وتدور القصة حول شخصية يهودية تُصوَّر كمقرض بلا رحمة يطلب “رطل لحم” من تاجر عاجز عن سداد قرض.

يشير المصطلح إلى مُرابي القروض ولطالما اعتُبر مسيئا في تصنيف اليهود.

وهذا الجدل يعيد إلى الأذهان حادثة مماثلة وقعت عام 2014 عندما استخدم نائب الرئيس آنذاك جو بايدن المصطلح لوصف المُقرضين الانتهازيين.

وقال أبراهام فوكسمان مدير رابطة مكافحة التشهير، المنظمة اليهودية الناشطة آنذاك، “نرى مجددا ترسيخ هذه الصورة النمطية عن اليهود في المجتمع”.

وعندما سُئل ترامب عن استخدامه لهذا المصطلح بعد نزوله من الطائرة الرئاسية عائدا إلى واشنطن، قال إنه “لم يسمع قط” أن هذه الكلمة يمكن اعتبارها معادية للسامية.

وأضاف: “لم أسمع ذلك قط. هذا المصطلح يصف شخصا يُقرض المال بفائدة مرتفعة. تنظرون إلى الأمر بشكل مختلف. لم أسمع ذلك قط”.

ووصف دانيال غولدمان العضو في الكونغرس الديموقراطي عن نيويورك، تصريحات ترامب بأنها “معاداة للسامية صارخة ودنيئة. وترامب يدرك تماما ما يفعله”.

وكتب غولدمان على منصة إكس “أي شخص يعارض معاداة السامية حقا يفضح الأمر أينما وجد – في كلا الطرفين – كما أفعل”.

قبل إعادة انتخابه العام الماضي وعد ترامب بمكافحة ما سماه موجة من المشاعر المعادية للسامية في الولايات المتحدة.